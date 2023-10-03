Байден назвал США ключевым государством в мире и призвал утвердить помощь Киеву

Президент США Джо Байден в своем Twitter назвал США «ключевым государством в мире» и призвал республиканцев палаты представителей утвердить выделение помощи Украине.

По его словам, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти и республиканское большинство в палате представителей должны сдержать слово и обеспечить утверждение поддержки, необходимой для помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США располагают некоторыми денежными средствами для помощи Украине, даже несмотря на подписанный ранее главой Белого дома Джо Байденом закон, который не предусматривает финансирование Киева, однако этих денег хватит на короткое время. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных представителей Пентагона.

Должностные лица отмечают, что пакеты помощи для Киева обычно приходят каждые две недели, но, не зная, когда Конгресс одобрит дополнительные средства, Пентагон может не захотеть продолжать предоставлять регулярные транши нового оборудования для экономии денег на пополнение собственных запасов или в случае возникновения ЧС в области нацбезопасности.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.