В Москве госпитализировали бывшего украинского чиновника

В Москве госпитализирован бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По информации газеты, Клюева доставили в частную клинику в тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью. Источник сообщил, что 59-летнего Клюева подключили к аппарату экстрокорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

До этого издание «УНН» сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Клюева гражданства.

Радио Kan также сообщало, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху установили кардиостимулятор.

Врачи рекомендовали Нетаньяху данную операцию после того, как накануне вечером его устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».