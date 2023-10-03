В России сочли недружественным решение Армении по Римскому статуту

Армения пошла на очевидно недружественный шаг в отношении России, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на ратификацию в парламенте республики Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

«Армения совершила очевидно недружественный шаг в отношении Российской Федерации, подчинив собственную правовую систему политизированной квазисудебной организации, которая ведет с Россией политическую войну без правил», — написал Клишас.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. Это решение поддержали 60 депутатов, против выступили 22 парламентария. Оппозиционные фракции бойкотировали голосование, назвав решение неконституционным. По заявлениям Еревана, ратификация нужна для того, чтобы добиться привлечения к ответственности Азербайджана за предполагаемые преступления против народа Карабаха. В частности, после сентябрьской двухдневной операции Баку, которая фактически привела к капитуляции сил непризнанной Нагорно-Карабахской республики и исходу этнических армян из региона.

Ранее в МИД России назвали последствия ратификации Римского статута Арменией.