В Кремле прокомментировали решение Армении ратифицировать Римский статут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал решение парламента Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

Парламент Армении 3 октября на заседании ратифицировал Римский статут МУС.

По словам Пескова, в Москве не хотели бы, чтобы российскому президенту Владимиру Путину пришлось бы отказаться от визитов в Армению, в страну, которая является союзником, дружественным государством и партнером России.

Представитель Кремля отметил, что народы Армении и России многое объединяет и будет объединять всегда, однако при этом к армянскому руководству появятся дополнительные вопросы, которые заранее были ему переданы.

«Мы сомневаемся и сомневались сначала, что с точки зрения двусторонних отношений присоединением Армении к Римскому статуту МУС является корректным. Считаем это некорректным решением», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не согласны со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что решение республики присоединиться к этому статут связано с недостаточностью инструментов ОДКБ, это не так, и в Армении большинство понимают, что инструменты организации и армяно-российское партнерство незаменимы.

Песков высказал мнение, что, возможно, у армянской стороны своя критика, свои дебаты, но лучше перечисленных механизмов у республики нет.

Также пресс-секретарь президента РФ высказался он ситуации в Нагорном Карабахе. Он напомнил, что Пашинян во время своего визита в Прагу в текущем году признал регион за Азербайджаном, то есть признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

По словам Пескова, это решение Пашиняна и привело к тому, что Баку 19 сентября начал в Карабахе свою антитеррористическую операцию, а после и вовсе президент НК подписал указ о прекращении существовании непризнанной республики.

11 сентября премьер республики Никол Пашинян сообщил, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном: речь идет об инцидентах мая 2021-го — сентября 2022-го. По его словам, вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства». Премьер отметил, что Ереван не может игнорировать происходящее и ничего не делать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.