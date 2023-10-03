В Польше призвали прекратить «леволиберальное безумие» в ЕС

Депутат Европейского парламента (ЕП) от польской партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Польши Беата Шидло заявила о необходимости изменить баланс сил в ЕП, чтобы остановить «леволиберальное безумие». Об этом она сообщила в эфире Polskie Radio.

По ее словам, левые силы навязывают собственное видение Европы, начиная миграционной и заканчивая климатической и энергетической политикой.

«Они все время показывают, что это в первую очередь бизнес-проект определенной группы влиятельных либерально-левых элит, которые хотят навязать свое видение Европы, разрушить ценности, на которых была построена Европа. Пора сказать: хватит», — считает Шидло.

До этого генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро оценил как климатическое безумие будущие экологические планы Европейского Союза.

«Мы не можем поддаться климатическому безумию, которое продвигает Евросоюз, Fit for 55. Они хотят ликвидировать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, бензиновыми», — разъяснил глава Минюста Польши.

Ранее Минобороны Польши раскритиковало миграционный пакт, который намерен принять ЕС.