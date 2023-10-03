Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме считают, что Армения хочет «развязаться с ОДКБ»

Депутат Затулин допустил выход Армении из ОДКБ

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» допустил выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом парламентарий заявил, что ОДКБ продолжит работать и без Армении.

«ОДКБ — это форма реализации военно-политических интересов России в согласии с теми, кто на это согласен. Что касается Армении, то, как мне кажется, она сейчас демонстрирует желание развязаться с ОДКБ, выйти из нее, и это вполне возможно. Это не значит, что ОДКБ прекратит свое существование. Это значит, что Армения перестанет в ОДКБ находиться. Это противоестественно для интересов армянского народа, но это вполне естественно для правительства, которое вступило на путь предательства интересов собственных соотечественников в Нагорном Карабахе и продолжает эту работу», — считает Затулин.

В январе 2023 года армянские власти заявили, что отказываются от проведения учений ОДКБ на своей территории. В сентябре Ереван отозвал своего постпреда в ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что ОДКБ оказалось «недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления Армении о возможном выходе страны из ОДКБ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий