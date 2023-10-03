В Госдуме считают, что Армения хочет «развязаться с ОДКБ»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» допустил выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом парламентарий заявил, что ОДКБ продолжит работать и без Армении.

«ОДКБ — это форма реализации военно-политических интересов России в согласии с теми, кто на это согласен. Что касается Армении, то, как мне кажется, она сейчас демонстрирует желание развязаться с ОДКБ, выйти из нее, и это вполне возможно. Это не значит, что ОДКБ прекратит свое существование. Это значит, что Армения перестанет в ОДКБ находиться. Это противоестественно для интересов армянского народа, но это вполне естественно для правительства, которое вступило на путь предательства интересов собственных соотечественников в Нагорном Карабахе и продолжает эту работу», — считает Затулин.

В январе 2023 года армянские власти заявили, что отказываются от проведения учений ОДКБ на своей территории. В сентябре Ереван отозвал своего постпреда в ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что ОДКБ оказалось «недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления Армении о возможном выходе страны из ОДКБ.