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Политолог рассказал о перспективе отношений России с республиканцами в США

Политолог Ярошенко: республиканцы – это совсем не прорусские политики

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Brian Snyder/Reuters

Американские республиканцы не намерены налаживать отношения с Россией, а лишь стремятся победить в борьбе за власть у поддерживающих Украину демократов. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Республиканцы тоже будут пытаться противостоять России, однако другими методами – не так открыто, как это делают демократы, считает Ярошенко. Он подчеркнул, что американцы – это совсем не прорусские политики.

«Ими, скорее всего, руководит намерение победить в борьбе за власть демократов, которые всецело поддерживают украинскую хунту, – добавил политолог. – И, на самом деле, за коррупционную историю. То есть республиканцы очень сильно демократов подпустили к военной кормушке. И им это тоже очень хочется. Вот они за это бьются, а не за то, чтобы дружить с Россией».

Напомним, ранее палата представителей США приняла проект финансирования кабмина сроком на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На утверждении документа настояли республиканцы, президент США Джо Байден его подписал. В администрации позднее заявили, что у Штатов нет средств на долгосрочную поддержку Украины. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В конгресс США поступило прошение об отставке спикера нижней палаты Кевина Маккарти, который и вынес на голосование проект краткосрочного финансирования правительства, не предусматривающий предоставление помощи Украине.

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