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В Армении начали рассматривать вопрос ратификации Римского статута

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута

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Арам Нерсесян/Sputnik/РИА «Новости»

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Арцвик Минасян, парламент страны не правомочен обсуждать вопрос ратификации Римского статута без конституционных реформ. Политик предупредил, что при обсуждении этого вопроса необходимо учитывать все возможные риски для Армении, всесторонне и глубоко проанализировать шаги.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к нации заявил, что обеспечит безопасность Армении, в частности, обсудит проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

«В декабре 2022 года всем нам стало очевидно, что ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении», — объяснил Пашинян решение ратифицировать Римский статут МУС.

В январе 2023 года армянские власти заявили, что отказываются от проведения учений ОДКБ на своей территории. В сентябре Ереван отозвал своего постпреда в ОДКБ. При этом в середине сентября Армения и США провели совместные военные учения Eagle Partner.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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