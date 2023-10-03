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«Ядерная пятерка» проведет первую консультацию в рамках ГА ООН в Нью-Йорке

Рябков: Россия предложит график встреч ядерной пятерки, ближайшая пройдет в ООН

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MFA Russia/Global Look Press

Россия как координатор неформального объединения ядерных стран предложит провести консультации в рамках формата «ядерной пятерки», ближайшая встреча экспертов пройдет на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

Дипломат назвал формат «ядерной пятерки» отдельным сюжетом, не связанным напрямую с вопросом диалога между США и Россией по стратегической стабильности, поскольку в «пятерке» своя повестка дня.

По словам Рябкова, российская сторона хочет подкорректировать повестку дня и не сводить все только к ядерным рискам, предлагает расширить ее, в том числе за счет работы над новым циклом Договора о нераспространении ядерного оружия и сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия.

«Это не относится к нашим двусторонним сюжетам с США», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств, которые владеют ядерным оружием. В это объединение входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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