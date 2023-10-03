Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сына Байдена подозревали в связях с европейской сетью секс-торговли и подделке чеков

Daily Mail: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли

close
100%
Manuel Balce Ceneta/AP

По информации британской газетой Daily Mail со ссылкой на документы министерства финансов США, банковские следователи подозревали Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми» и фальсификацией чеков для выплат проституткам.

Согласно цитате из документа, предоставленной конфиденциальным источником газеты, Байден якобы отправлял деньги лицам, которые могли быть связаны с этой сетью проституции. В документе, предоставленном банком Wells Fargo министерству финансов 17 декабря 2019 года, указываются подозрительные транзакции на почти 7 миллионов долларов и упоминаются чеки от Хантера, которые, предположительно, могли быть подделаны для скрытия его платежей проституткам.

Документ также упоминает компанию в Китае, связанную с этой сетью, куда отправлялись деньги.

Газета сообщает, что следователи начали отслеживать счета Хантера Байдена в декабре 2019 года после обнаружения отчислений на его счетах и счетах его компаний, связанных с предполагаемой «восточноевропейской сетью проституции».

Кроме того, Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в умышленной неуплате налогов за 2017 и 2018 годы, что является первым случаем обвинений в отношении сына действующего президента США. Ему также было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия в 2018 году. Байден-младший согласился на сделку со следствием по обвинениям в неуплате налогов и согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия. Однако судья пока не утвердила эту сделку.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий