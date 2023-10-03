Сына Байдена подозревали в связях с европейской сетью секс-торговли и подделке чеков

По информации британской газетой Daily Mail со ссылкой на документы министерства финансов США, банковские следователи подозревали Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми» и фальсификацией чеков для выплат проституткам.

Согласно цитате из документа, предоставленной конфиденциальным источником газеты, Байден якобы отправлял деньги лицам, которые могли быть связаны с этой сетью проституции. В документе, предоставленном банком Wells Fargo министерству финансов 17 декабря 2019 года, указываются подозрительные транзакции на почти 7 миллионов долларов и упоминаются чеки от Хантера, которые, предположительно, могли быть подделаны для скрытия его платежей проституткам.

Документ также упоминает компанию в Китае, связанную с этой сетью, куда отправлялись деньги.

Газета сообщает, что следователи начали отслеживать счета Хантера Байдена в декабре 2019 года после обнаружения отчислений на его счетах и счетах его компаний, связанных с предполагаемой «восточноевропейской сетью проституции».

Кроме того, Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в умышленной неуплате налогов за 2017 и 2018 годы, что является первым случаем обвинений в отношении сына действующего президента США. Ему также было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия в 2018 году. Байден-младший согласился на сделку со следствием по обвинениям в неуплате налогов и согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия. Однако судья пока не утвердила эту сделку.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.