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Совбез ООН решил отправить в Гаити миссию по содействию безопасности

Совбез ООН принял резолюции об отправке миссии безопасности в Гаити

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Carlo Allegri/Reuters

Советом Безопасности ООН была принята резолюция о создании миссии по содействию безопасности в Гаити, сообщает ТАСС.

Примечательно, что международная миссия не будет являться миссией ООН. В ее работе ведущая роль будет принадлежать Кении. Создание миссии связано с просьбой властей Гаити из-за роста насилия со стороны местных преступных группировок.

Резолюция по Гаити была подготовлена США и Эквадором. Россия и Китай воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что посольство США призвало американских граждан как можно скорее покинуть Гаити на фоне продолжающихся беспорядков и политических потрясений в стране.

В июле США эвакуировали нечрезвычайный правительственный персонал и членов семей дипломатов из посольства в Порт-о-Пренсе, в столице и самом густонаселенном городе Гаити. Это объявление было сделано после того, как гаитяне скопились у территории американского посольства, пытаясь защититься от сильного артиллерийского огня.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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