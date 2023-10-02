Кулеба обратился к Евросоюзу по поводу замороженных российских активов

Европейскому союзу (ЕС) стоит поработать над вопросом, касающимся передачи киевским властям арестованных в странах Запада активов РФ. Такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой внешнеполитической службы регионального содружества Жозепом Боррелем сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«Сегодня подчеркнул необходимость активизировать работу над формулированием юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине», — указал руководитель дипломатического ведомства.

Также он обратил внимание на существование «ряда юридических вопросов», решением которых необходимо заняться в ближайшее время. При этом министр подчеркнул, что сделать это можно в том числе в границах верховенства права.

В конце июля советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен сообщил, что страны ЕС пока не пришли к соглашению по поводу изъятия замороженных российских активов и их передачи Украине. По словам представителя властей королевства, причина заключается в возражениях немецкой стороны и необходимости урегулировать ряд юридических вопросов.

Позже еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уточнил, что соответствующие решения принимаются только по решению суда. В то же время специалист призвал выработать единые европейские правила по конфискации активов граждан и компаний РФ, арестованных в государствах регионального содружества.

Ранее Кулеба заявил, что украинское правительство устраивает только полноценное вступление в Евросоюз.