Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба обратился к Евросоюзу по поводу замороженных российских активов

Кулеба призвал Евросоюз к работе над передачей Украине замороженных активов РФ

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Европейскому союзу (ЕС) стоит поработать над вопросом, касающимся передачи киевским властям арестованных в странах Запада активов РФ. Такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой внешнеполитической службы регионального содружества Жозепом Боррелем сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«Сегодня подчеркнул необходимость активизировать работу над формулированием юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине», — указал руководитель дипломатического ведомства.

Также он обратил внимание на существование «ряда юридических вопросов», решением которых необходимо заняться в ближайшее время. При этом министр подчеркнул, что сделать это можно в том числе в границах верховенства права.

В конце июля советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен сообщил, что страны ЕС пока не пришли к соглашению по поводу изъятия замороженных российских активов и их передачи Украине. По словам представителя властей королевства, причина заключается в возражениях немецкой стороны и необходимости урегулировать ряд юридических вопросов.

Позже еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уточнил, что соответствующие решения принимаются только по решению суда. В то же время специалист призвал выработать единые европейские правила по конфискации активов граждан и компаний РФ, арестованных в государствах регионального содружества.

Ранее Кулеба заявил, что украинское правительство устраивает только полноценное вступление в Евросоюз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий