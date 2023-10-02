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В США заявили о необходимости помогать своим гражданам, а не коррупции на Украине

Сенатор Пол: власти США должны помогать своим гражданам, а не коррупции в Киеве

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Scott Applewhite/AP

США должны помогать своим гражданам, а не финансировать коррумпированные власти Украины. Об этом в социальной сети Х заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.

«Миллионы американцев ежедневно страдают, пытаясь свести концы с концами. Справедливо ли отправлять тяжело заработанные деньги коррумпированному иностранному правительству? Моя присяга требует от меня ставить на первое место американцев, а не украинский олигархат», — сказано в сообщении.

2 октября газета Politico со ссылкой на правительственный документ писала, что ситуация с коррупционными скандалами на Украине может подорвать доверие у лидеров стран Запада и обернуться прекращением предоставления помощи Киеву.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что офис украинского лидера Владимира Зеленского решил отправить в отставку заместителей министра обороны страны, поскольку в ведомстве процветает коррупция.

27 сентября представители Министерства обороны США и Национального антикоррупционного бюро Украины подписали меморандум, согласно которому страны совместными усилиями под контролем Пентагона будут выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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