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МИД Словакии вызвало представителя РФ

МИД Словакии вызвал представителя дипмиссии России из-за заявления о выборах

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Словакии вызвало представителя дипломатической миссии России в стране из-за заявления о влиянии на выборы в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел Словакии в понедельник вызвало представителя посольства РФ в республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стало заявление главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, «которое он сделал во время действия моратория на агитацию, накануне внеочередных парламентских выборов в Словакии».

Нарышкин в своем заявлении отмечал, что в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации президента США Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии.

Парламентские выборы в Словакии прошли 30 сентября текущего года. Победу на них одержала социал-демократическая партия Smer, ее возглавляет экс-премьер Словакии Роберт Фицо. Фицо три раза занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз.

До этого политолог Владимир Корнилов предупреждал, что Фицо снизит поддержку Киева и наладит диалог с Россией.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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