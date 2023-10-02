В Грузии возложили на американское агентство ответственность за беспорядки в стране

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Соединенные Штаты должны дать разъяснение в связи с финансированием Агентством международного развития USAID тренингов, которые готовили граждан Грузии к беспорядкам и свержению власти в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все это финансируется Агентством международного развития США, которое называется USAID», — сказал Кобахидзе.

По его словам, USAID в переводе означает, помощь США, однако «не является помощью США».

Он отметил, что официальный Тбилиси намерен получить разъяснения почему тренинг, целью которого была подготовка революции в Грузии финансировался USAID.

Глава Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр до этого сообщала, что США выделят $11,5 млн гуманитарной помощи жителям Карабаха. Она призвала власти Азербайджана оказать помощь жителям Нагорного Карабаха, в частности в эвакуации раненых. Пауэр подчеркнула, что международным организациям и независимым наблюдателям нужно дать доступ в регион для оказания дополнительной помощи.

Ранее в США пообещали помочь выходцам из Карабаха.