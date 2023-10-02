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Санкции США окрестили чумой 21 века

Спикер парламента Венесуэлы Родригес: санкции США стали настоящей чумой XXI века

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Максим Блинов/РИА «Новости»

США и их союзники ввели более 26 тыс. санкций против 30 мировых государств, заявил председатель парламента Венесуэлы Хорхе Родригес, передает ТАСС. По его словам, ограничительные меры используются для гибридной войны.

» 26 162 санкции обрушиваются на 28% мирового населения, на 62% всей территории нашей планеты <…> [это] принудительные односторонние меры, военные меры, меры гибридной войны, это настоящая новая чума человечества», — отметил Родригес, выступая на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

Он добавил, что санкции США можно сравнить с бомбами, которые атакуют обычных людей. Родригес подчеркнул, что ограничения бьют по благосостоянию народов, а также мешают их доступу к здравоохранению и технологиям.

«Мы живем в другой, новой реальности, времена мирового жандарма остались в прошлом, мировой гегемон больше невозможен в XXI веке», — заключил спикер венесуэльского парламента.

США ввели односторонние санкции, в частности, в отношении России на фоне начала военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года. К ограничениям присоединились и другие западные государства. К примеру, Евросоюз ввел уже 11 пакетов санкционных мер против Москвы. При этом ряд европейских чиновников уже не раз признавали, что санкции не смогли достичь своей цели.

Ранее Европу предупредили о последствиях борьбы России с санкциями.

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