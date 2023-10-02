В Белоруссии ликвидировали большинство политических партий

В Белоруссии только 4 из 15 политических партий смогли пройти процедуру перерегистрации. Все остальные партии ликвидировали, сообщило РИА Новости.

Как стало известно, теперь в республике официально остались и будут работать «Белая Русь», Коммунистическая партия Белоруссии, Либерально-демократическая партия Белоруссии, а также Республиканская партия труда и справедливости.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила несколько уголовных дел по факту противоправной деятельности «Рады Белорусской народной республики». По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о госбезопасности генпрокуратуры Валерия Шуляка, составы преступлений разные, в том числе тяжкие и особо тяжкие.

Материалы уголовных дел уже направили в Комитет государственной безопасности. В КГБ должны найти и привлечь к ответственности тех, кто причастен к деятельности «Рады БНР».

Ранее в Белоруссии задержали украинского диверсанта.