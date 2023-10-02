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В Польше оценили экологические планы Евросоюза

Зебро сообщил, что Польша не может поддаться климатическому безумию Евросоюза

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Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро оценил как климатическое безумие будущие экологические планы Европейского Союза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Польская энергетика — это условие нашей безопасности…, мы должны развивать нашу энергетику и давать полякам уверенность в том, что наша работа, инвестиции будут выгодны в соотношении с ценами и затратами», — пояснил Зебро.

Польский генпрокурор обратил внимание, что важную роль по-прежнему играет польская, в частности, угольная.

«Мы не можем поддаться климатическому безумию, которое продвигает Евросоюз, Fit for 55. Они хотят ликвидировать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, бензиновыми», — разъяснил глава Минюста Польши.

При этом крупные страны за пределами ЕС дальше активно используют угольную энергетику, и не планируют от нее отказываться, заключил Зебро.

Также российский энергетик Александр Фролов счел преждевременными надежды на конец энергетического кризиса в Евросоюзе.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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