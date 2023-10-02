В Казахстане рассказали, что ждет критиков республики

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что ведомство ведет список лиц, которым запрещен въезд в страну из-за негативных отзывов о республике, передает Tengrinews.kz. По его словам, подобные лица просто не могут попасть на территорию государства.

«Мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать <…> Закрываются границы [для тех, кто в списке], и этот человек не сможет заехать», — отметил Смадияров.

Так он ответил на вопрос о том, ведет ли Казахстан реестр лиц, критикующих республику и сравнивающих ее с Украиной на фоне российской военной спецоперации. Смадияров подчеркнул, что у Астаны добрососедские отношения с Москвой.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отказался считать Казахстан «анти-Россией».