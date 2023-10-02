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Международный суд может принять решение по иску Украины против РФ в 2024 году

РИАН: суд ООН может принять решение по иску Украины против РФ в течение 6 месяцев

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Решение по рассмотрению иска Украины против России, который Киев подал в феврале 2022 года из-за российской военной операции, может быть принято в течение шести месяцев. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного суда ООН в Гааге.

В главном судебном органе ООН сообщили агентству, что пока не могут сказать, когда конкретно можно ожидать принятия решения по этому иску.

При этом там подчеркнули, что в среднем решения Международного суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний.

25 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Он должен был продлится до 27 сентября.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Украина и третьи страны вводили в заблуждение суд.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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