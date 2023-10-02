Песков назвал абсурдными попытки окрестить Фицо пророссийским политиком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя победу партии бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо на выборах, назвал абсурдными обвинения в адрес его «пророссийской» позиции.

«Целый ряд политиков в Европе именуют «пророссийскими», — заявил Песков.

По его словам, в настоящее время наступила ситуация, когда любой политик в Европе, который думает о суверенитете своей страны и защищает ее интересы, получает ярлык пророссийского.

«Но это абсурд», — отметил Песков.

Ранее стало известно о победе партии Фицо «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах Словакии. Политик известен своей позицией, критикой оказания военной помощи Украине и ее вступления в НАТО. Политолог Владимир Корнилов заявил, что победа на парламентских выборах Словакии партии бывшего премьера Роберта Фицо стала важным событием для страны. По словам эксперта, в первую очередь он исполнит свое обещание и снизит финансовую поддержку Украины. В отношениях с Россией Фицо будет выстраивать диалог, подобный тому, который выстроил премьер Венгрии Виктор Орбан, считает Корнилов

Ранее в Еврокомиссии заявили, что выборы в Словакии прошли в «беспрецедентной дезинформации».