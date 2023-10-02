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Пресс-секретаря Путина попросили прокомментировать отказ Молдавии от газа «Газпрома»

Песков адресовал в «Газпром» вопрос о дальнейшем газоснабжении Приднестровья

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова о том, что Кишинев больше не будет закупать газ у «Газпрома», и оценить судьбу газоснабжения Приднестровья на фоне таких новостей.

Песков заявил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» продолжаются, тем более что у молдавской стороны остались долги за российский газ. Он подчеркнул важность урегулирования всех долговых отношений Молдавии и российской газовой компании.

Представитель Кремля также отметил что Молдавия, скорее всего, продолжает закупать российский газ, но на спотовом рынке и в ущерб себе, так как спотовый рынок переменчив.

«На споте сейчас можно купить газ, причем который в итоге по происхождению скорее всего окажется российским, на европейском рынке. Не исключено, что это и сделала Молдавия, но спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа, а завтра это будет значительно дороже трубного газа», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о судьбе газоснабжения Приднестровья на фоне отказа молдавских властей от услуг «Газпрома», Песков заявил, что продолжение поставок энергоресурсов в регион важно продолжать. За подробностями он рекомендовал обратиться в «Газпром».

По словам молдавского министра Парликов, Молдавия намерена получать газ из альтернативных источников, закупая его на европейском рынке и по более низкой цене, чем по контракту с «Газпромом».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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