Политолог раскрыл последствия победы Фицо на выборах в Словакии

Победа на парламентских выборах Словкии партии бывшего премьера Роберта Фицо стала важным событием для страны. В первую очередь он исполнит свое обещание и снизит финансовую поддержку Украины, убежден политолог Владимир Корнилов. Также он постарается наладить диалог с Россией, заявил он газете «Взгляд».

«В первую очередь, Фицо существенно снизит уровень финансовой поддержки Украины. В конечном счете это одно из его ключевых обещаний, — напомнил Корнилов. — Однако на общее количество помощи ВСУ это не повлияет. Все же США и другие страны ЕС отдают офису Зеленского куда большие деньги».

При этом Фицо предстоит создать правящую коалицию, с помощью которой он будет стараться сгладить противоречия между партиями и внедрять изменения, добавил политолог.

В отношениях с Россией Фицо будет выстраивать диалог, подобный тому, который выстроил премьер Венгрии Виктор Орбан, считает Корнилов. Он напомнил, что Словакия является членом ЕС и не сможет обойти многие налагаемые этим статусом ограничения.

В целом победу Фицо он назвал подтверждением «усталости» западных стран от бесконечной поддержки Украины.

Напомним, накануне стало известно о победе партии Фицо «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах Словакии. Политик известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и ее вступления в НАТО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что выборы в Словакии прошли в «беспрецедентной дезинформации».