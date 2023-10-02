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ТАСС узнал местонахождение лидеров Нагорного Карабаха

ТАСС: экс-лидеры Нагорного Карабаха находятся в Степанакерте, ведутся переговоры

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Maxar Technologies/Handout via Reuters

Бывшие лидеры Нагорного Карабаха остаются в Степанакерте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник из ближайшего окружения экс-глав республики.

«Все три бывших лидера по состоянию на 11:00 мск находятся в Степанакерте», — сказал источник агентства. Речь идет об Араике Арутюняне, а также Аркадии Гукасяне и Бако Саакяне.

По его словам, в данный момент ведутся переговоры с Азербайджаном по их вопросу.

Комментария властей Азербайджана о ходе переговоров пока нет.

Президент непризнанного Нагорного Карабаха ранее подписал указ, из которого следует, что республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Нагорный Карабах покинули уже более 100 тысяч человек.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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