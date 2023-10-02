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В Австрии задумались о будущем Украины

Глава МИД Австрии Шалленберг высказался против гарантий безопасности Киева по типу НАТО

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Darko Bandic/AP

Евросоюз должен подумать о том, что будет с Украиной после конфликта, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг, пишет Kurier. Об этом он сказал в преддверии неформальных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств стран — участниц ЕС, которые должны состояться в Киеве 2 октября.

«Надо подумать о послевоенном времени», — отметил Шалленберг, расценив будущую встречу как сигнал для Москвы о единстве ЕС в поддержке Украины.

Он добавил, что стоит задуматься о гарантиях безопасности для Киева. Шалленберг подчеркнул, что договоренности крайне важны, но они не должны быть схожи со статьей пять договора Североатлантического альянса, которая предполагает общую защиту государства в случае нападения на него третьих стран.

Ранее в Австрии назвали ошибкой попытки стран Запада «отменить» Россию.

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