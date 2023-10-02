Bloomberg узнал о расследовании причастности главы ВОЗ к сексуальным преступлениям

Власти Эфиопии вели расследование в отношении генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, который во времена работы министром здравоохранения африканской страны подозревался в совершении финансовых и сексуальных преступлений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным парижской организации Platform to Protect Whistleblowers in Africa, центр финансовой разведки при Министерстве финансов Эфиопии начал вести расследование деятельности главы ВОЗ в июне 2021 года. Власти Эфиопии проверяли информацию о причастности политика к растрате государственных средств, сексуальным преступлениям, незаконному приобретению недвижимости в Аддис-Абебе, подтасовке тендерных предложений и незаконным закупкам в период его пребывания на посту министра здравоохранения африканской страны в 2005-2012 годах.

Так, в отчете финансовой разведки содержится информация о том, что Гебрейесус домогался женщин и продвигал по службе тех, кто поддавался его влиянию. В представленных документах при этом не приводятся никакие доказательства, отмечает Bloomberg.

Сам Гебрейесус отвергал все обвинения, назвав их «клеветнической кампанией». Он также признавался, что неохотно возвращается в свою родную Эфиопию, так как не уверен в том, что там его семья будет в безопасности.

Расследование совпало с началом кампании Тедроса за второй срок на посту генерального директора ВОЗ, против которой выступали эфиопские дипломаты в Женеве. Несмотря на эти усилия и критику его действий по борьбе с пандемией со стороны некоторых стран, Гебрейесус был повторно назначен на должность главы ВОЗ в мае 2022 года.

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