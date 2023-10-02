В Евросоюзе отреагировали на проект бюджета США, не включающий помощь Киеву

Европейский Союз был удивлен, узнав о принятом «в последний момент» в Соединенных Штатах проекте финансирования работы правительства, документ не включал в себя предоставление помощи Украине. Об этом сообщило издание El Pais.

«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть. Будем надеяться, что это не последнее слово», — подчеркнул Боррель.

Также европейский дипломат заметил, что поддержка со стороны Европы не зависит от США и результата продвижения военных в зоне боевых действий.

«Поддержка ЕС не зависит от прогресса на поле боя», — обратил внимание Боррель.

До этого Украина получилаhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2023/10/01/21404299.shtml предупреждение на фоне принятия закона о временном бюджете США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.