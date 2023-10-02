В администрации Эрдогана заявили, что Турция усилит борьбу против террористов

Военные операции Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией, примут более активный и жесткий характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как заявил источник агентства, во время своего вчерашнего выступления в парламенте Турции Эрдоган «сделал предупреждение о том, что наша борьба будет продолжена до последнего террориста».

«Военные операции наших героических военнослужащих обретут более активный и жесткий характер. Турция не станет заложником террористов», — добавил он.

1 октября возле здания МВД Турции в Анкаре произошел теракт, пострадали двое полицейских. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Сообщалось также, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов.

После этого минобороны Турции сообщило, что турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.