Кандидат в президенты Аргентины из рядов Либертарианской партии Хавьер Милей заявил, что сохранение действующей экономической политики превратит страну в «крупнейшие трущобы мира» за 50 лет. С такими заявлениями он выступил на предвыборных дебатах.

«Сегодня у нас бедность более 40%, нищета 10%, неконтролируемая инфляция, мы на грани худшего кризиса в истории Аргентины», — заявил он.

Чтобы преодолеть этот кризис и достичь уровня Франции и Германии за 15-20 лет, он предлагает упразднить Центробанк, провести приватизацию и сократить госрасходы.

Соперниками Милея на выборах выступают кандидат от партии «Вместе за перемены» Патрисия Буллрич, действующий президент Серхио Масса, а также кандидат от партии «Мы делаем ради нашей страны» Хуан Скьяретти и лидер «Левого фронта» Мириам Брегман.

До этого Политолог Касьябуе заявил, что участие в БРИКС станет поддержкой для Аргентины.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.