Десантис отказался быть вице-президентом при Трампе

Губернатор Флориды и кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что не согласился бы стать напарником экс-главы государства Дональда Трампа на выборах в 2024 году, передает Bloomberg.

На телеканале Fox News в программе Sunday Morning Futures ведущая спросила у политика, согласился бы он сотрудничать с Трампом и стать его вице-президентом.

«Нет. Я баллотируюсь на пост президента», — заявил Десантис.

Он добавил, что нужен тот, кто сможет победить в таких штатах, как Джорджия и Аризона, а Трамп этого «не сможет или не сделал».

До этого претендующий на выдвижение в президенты США от республиканцев бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи на вторых дебатах кандидатов на пост американского лидера назвал политика Дональда Трампа Дональдом Даком.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.