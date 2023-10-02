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Десантис отказался быть вице-президентом при Трампе

Кандидат в президенты США Десантис заявил, что не станет напарником Трампа

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Global Look Press

Губернатор Флориды и кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что не согласился бы стать напарником экс-главы государства Дональда Трампа на выборах в 2024 году, передает Bloomberg.

На телеканале Fox News в программе Sunday Morning Futures ведущая спросила у политика, согласился бы он сотрудничать с Трампом и стать его вице-президентом.

«Нет. Я баллотируюсь на пост президента», — заявил Десантис.

Он добавил, что нужен тот, кто сможет победить в таких штатах, как Джорджия и Аризона, а Трамп этого «не сможет или не сделал».

До этого претендующий на выдвижение в президенты США от республиканцев бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи на вторых дебатах кандидатов на пост американского лидера назвал политика Дональда Трампа Дональдом Даком.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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