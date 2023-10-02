Католикос перечислил причины потери Арменией Нагорного Карабаха

Католикос всех армян Гарегин II во время общенационального молебна в духовном центре ААЦ — Первопрестольном Святом Эчмиадзине — назвал причины, которые привели к тяжелой ситуации в Карабахе, передает РИА Новости.

«Перед лицом этой национальной трагедии с сожалением констатируем, что несоразмерная реакция мира на захватнические, геноцидальные действия Азербайджана, политика властей Республики Армения в отношении Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.) и раскол нашего народа привели к потере Арцаха», — заявил глава Армянской апостольской церкви.

Он отметил, что в настоящее время перед той же угрозой стоит сама Армения. По его словам, чтобы достойно решить существующие проблемы и выйти из опасной ситуации нужно действовать рассудительно, правильно оценивать геополитические реалии и использовать весь потенциал и опыт нации, чтобы избежать новых потерь.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.