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Американский журнали предположил, каких союзников по НАТО может лишиться Украина

Newsweek: Украина рискует остаться без поддержки со стороны США и Словакии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

США и Словакия могут свернуть объем помощи Украине, пишет американский журнал Newsweek.

»Украина получила плохие новости из Соединенных Штатов и Словакии, которые угрожают сокращением объемов гуманитарной и военной помощи, получаемой Киевом», — говорится в публикации.

По мнению журналистов, важнейшим союзником Украины после начала специальной военной операции стал Североатлантический альянс, который предоставил десятки миллиардов долларов. Но события последних выходных могут привести Киев к новым проблемам с оборонными расходами.

Речь идет о подписании президентом США Джо Байденом одобренного конгрессом закона о временном финансировании работы правительства.В документе не предусматривается выделение средств на нужды Украины.

Другим тревожным сигналом для Киева стала победа политической партии Smer на выборах в Словакии. Лидер партии Роберт Фицо пообещал прекратить предоставлять Украине военную помощь, ограничившись гуманитарной поддержкой.

Авторы статьи также приводят данные, согласно которым числовыступающих против помощи Украине европейцев возросло до 34%.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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