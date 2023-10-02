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Захарова прокомментировала слова Борреля о вступлении Украины в ЕС

Захарова сравнила слова о вступлении Украины в ЕС со стеганием мертвой лошади

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление Верховного представителя Еврокомиссии по внешним делам и политике безопасности о вступлении Украины в ЕС со стеганием мертвой лошади. Заявление было опубликовано Захаровой в Telegram-канале.

«Картина Жозепа Борреля «Стегание кнутом мёртвой лошади», холст, маргарин», — описала происходящее дипломат.

До этого Боррель рассказал о «трудном бое», ожидающем Украину на пути вступления в Евросоюз.

Выступая в Киеве, Боррель сказал, что Евросоюз поддерживает Украину «на двух фронтах — на войне и в том, чтобы она стала членом ЕС. Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой».

Боррель отметил, что сотрудники миссии Евросоюза в Киеве должны сделать все, «чтобы заставить украинское общество работать для этого». Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не произойдет в скором времени, но в Брюсселе все равно хотят, чтобы это случилось как можно раньше.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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