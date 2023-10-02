Боррель рассказал о «трудном бое», ожидающем Украину на пути вступления в Евросоюз

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в ЕС, и европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого, сообщает ТАСС.

Выступая в Киеве, Боррель сказал, что Евросоюз поддерживает Украину «на двух фронтах — на войне и в том, чтобы она стала членом ЕС. Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой».

Боррель отметил, что сотрудники миссии Евросоюза в Киеве должны сделать все, «чтобы заставить украинское общество работать для этого». Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не произойдет в скором времени, но в Брюсселе все равно хотят, чтобы это случилось как можно раньше.

Ранее Боррель сообщил, что с прошлого года Европейский союз выделил Украине €80 млрд в качестве поддержки. Он подчеркнул, что это самая большая сумма, которую Евросоюз когда-либо выделял на подобную помощь. При этом военная помощь оказана Киеву на сумму не менее €25 млрд.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.