Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одной из воинских частей имя руководителя Украинской войсковой организации (УВО) и Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Евгения (Евгена) Коновальца. Об том сообщается на сайте главы украинского государства.

Указом Зеленского от 29 сентября 131-му отдельному разведывательному батальону сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) присвоено почетное наименование «имени полковника Евгена Коновальца».

Коновалец вел непримиримую борьбу с Польшей и Советским Союзом. Он был известен тесными связями со спецслужбами III Рейха. В 1938 году Коновалец был ликвидирован в Роттердаме в результате специальной операции, организованной советской разведкой. Непосредственным исполнителем ликвидации Коновальца был сотрудник НКВД Павел Судоплатов.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия разрушила многие предприятия в стране во время ракетных обстрелов. По его словам, в начале боевых действий было разрушено ПВО и командные пункты, а Россия «знает, куда бьет».

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».