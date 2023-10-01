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Боррель анонсировал встречу глав МИД стран Евросоюза

Боррель: встреча глав МИД стран Евросоюза пройдет в Киеве 2 октября

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Johanna Geron/Reuters

Неформальное заседание Совета Европейского союза на уровне глав МИД в Киеве состоится в понедельник, 2 октября. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Я уверен, что это будет сделано к концу года. Не ожидайте завтра конкретных решений, завтра пройдет неформальное заседание Совета ЕС, а неформальные встречи направлены на политическую дискуссию, а не на принятие конкретных решений», — сказал он, отвечая на вопрос о выделении Украине помощи в €20 млрд до конца 2027 года.

1 октября Боррель заявлял, что Европейский союз намерен и дальше продолжать финансово поддерживать Украину и повышать ее независимо от происходящих событий в США.

В этот же день стало известно, что глава дипломатии Евросоюза встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Он отмечал, что ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности Украины.

До этого сообщалось, что Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он говорил, что его присутствие показывает, как Европа поддерживает Украину в военном и экономическом плане, дипломатической и политической активностью.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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