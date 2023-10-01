В конгрессе США заявили о планах отстранить спикера Маккарти

Представитель Республиканской партии в Палате представителей конгресса США Мэтт Гетц намерен подать ходатайство об отстранении Кевина Маккарти от своей должности. Его слова приводит телеканал CNN.

«Я действительно намерен подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти на этой неделе... Я думаю, нам нужно двигаться вперед с новым руководством, которому можно доверять», — сказал он.

По информации телеканала, Гетц считает, что Маккарти солгал в ситуации по продлению финансирования правительства.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

До этого палата представителей Соединенных Штатов не приняла план финансирования работы правительства до 31 октября. Отмечалось, что проект опротестовывает Верхняя палата конгресса США и Белый дом.

30 сентября сообщалось, что республиканцы в субботу утром собрались на совещание в палате представителей для обсуждения способов избежание шатдауна, до наступления которого остается менее суток.

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