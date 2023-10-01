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Союзники США обеспокоены слабой поддержкой Украины

Союзники США обеспокоены из-за слабой военной помощи Украине от Вашингтона

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Антон Денисов/РИА Новости

Союзники США обеспокоены из-за того, что помощь, оказываемая Соединенными Штатами Украине, слишком мала для того, чтобы победить в конфликте с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Союзники обеспокоены тем, что нынешней военной помощи США недостаточно», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина практически не имеет шансов выстоять в конфликте без поддержки США. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, Украине нужно изменить информационную политику, потому что она «проигрывает» в США и теряет поддержку.

Он считает, что группы украинских депутатов необходимо отправить по всем американским штатам, чтобы они выступали в конгрессах, ходили на эфиры и убеждали граждан США в необходимости поддержки Украины. По его мнению, Киеву нужно предложить Вашингтону что-то, что он может получить при победе Украины.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства на 45 дней, чтобы избежать шатдауна. Документ не предусматривает помощи Украине. После этого посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что одобренным ранее поставкам вооружения и оборудования ничего не угрожает.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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