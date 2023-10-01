Россия хочет добиться безвизового режима со всей Латинской Америкой

Россия ставит перед собой задачу достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции «Россия — Латинская Америка».

«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем», — сказал Щетинин, отвечая на вопрос о соответствующих планах.

Он также рассказал, что Россия будет двигаться в направлении отмены виз со странами Карибского бассейна. Это регион мира между Северной и Южной Америкой, в состав которого входят 35 стран, в том числе Антигуа и Барбуда, Белиз, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Колумбия, Коста‑Рика, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сент‑Винсент и Гренадины, Сент‑Китс и Невис, Ямайка.

Ранее МИД России сообщил о работе по безвизу со странами Африки.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.