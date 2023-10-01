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Россия хочет добиться безвизового режима со всей Латинской Америкой

В МИД РФ назвали достижимой целью безвизовый режим с Латинской Америкой

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Depositphotos

Россия ставит перед собой задачу достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции «Россия — Латинская Америка».

«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем», — сказал Щетинин, отвечая на вопрос о соответствующих планах.

Он также рассказал, что Россия будет двигаться в направлении отмены виз со странами Карибского бассейна. Это регион мира между Северной и Южной Америкой, в состав которого входят 35 стран, в том числе Антигуа и Барбуда, Белиз, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Колумбия, Коста‑Рика, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сент‑Винсент и Гренадины, Сент‑Китс и Невис, Ямайка.

Ранее МИД России сообщил о работе по безвизу со странами Африки.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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