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В США предупредили о негативных последствиях прекращения помощи Украине

Полковник Лейтон: Украину ждет крах в случае прекращения помощи от США

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Reuters

Киев окажется в очень непростой ситуации, если Вашингтон все же откажется от финансирования и предоставления украинской армии военной помощи. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал полковник Военно-Воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон.

По словам эксперта, соответствующее решение Белого дома будет иметь крайне негативные последствия для киевских властей. Украину ждет катастрофа и крах в случае прекращения поддержки со стороны США, подчеркнул он.

«Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от нашей помощи», — сказал Лейтон.

Он добавил, что в будущем может произойти ситуация, при которой вся американская военная техника «застрянет где-то» и не дойдет до бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В таком случае военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, останутся без новых танков Abrams и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сказал американский полковник в отставке, при таком развитии событий речь уже будет идти не просто о замедлении продвижения ВСУ на фронте. Какие-либо действия украинских войск в зоне конфликта полностью прекратятся, резюмировал эксперт.

Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет страны, в котором не оказалось пункта о предоставлении помощи Украине.

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