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В Сенате США рассказали, чем вызвана антироссийская одержимость левых

Сенатор США Вэнс: левые хотят обескровить Украину в отместку за победу Трампа

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Andrew Harnik/AP

Антироссийская одержимость левых сил в США по большей части не имеет ничего общего с ситуацией на Украине. В реальности она вызвана их желанием отомстить Москве за приход к власти бывшего американского президента Дональда Трампа, написал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс.

Как отметил парламентарий, из чувства мести левые готовы даже «обескровить Украину». При этом он извинился за сказанное и в то же время подчеркнул, что о подобном необходимо говорить.

«Большая часть антироссийской одержимости левых не имеет ничего общего с Украиной. Это фантазия о мести за 2016 год», — указал законодатель.

В 2016 году, еще в ходе предвыборной кампании, американские спецслужбы запустили расследование в отношении штаба Трампа. Политика и его команду подозревали в возможных связях с РФ.

Позже специальный прокурор Роберт Мюллер подтвердил, что расследование в отношении главы государства действительно велось. Во время президентства Трампа он в течение двух лет занимался «российским делом». Однако, по словам прокурора, никаких доказательств «сговора» найдено не было.

Кремль также отверг данные обвинения. Аналогичные заявления неоднократно делал и Белый дом.

Ранее действующий президент США Джо Байден назвал сторонников Дональда Трампа «экстремистским движением».

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