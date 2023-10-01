В США убрали из бюджета $6 млрд Украине, но обе партии обещают продолжить помогать стране

Отсутствие в законе о финансировании правительства США финансовой помощи Украине «нанесло удар» по украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Палата представителей приняла законопроект о бюджете США, из которого убрали пункт о $6 млрд помощи Украине, чтобы избежать шатдауна правительства. Это может сигнализировать о том, что поддержка США в финансировании украинских войск «становится все труднее», отмечает Bloomberg

«Это решение — по крайней мере, на данный момент — нанесло удар по президенту Владимиру Зеленскому», — говорится в статье.

Законодатели обеих партий в США заявили, что будут работать над одобрением дальнейшей помощи Украине, указало агентство.

«В ближайшие недели мы ожидаем, что Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало обеспечивать критически важную и устойчивую безопасность и экономическую поддержку Украины», — приводит агентство слова лидера сенатского большинства Чак Шумер из его совместного заявления с лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом и другими сенаторами. .

Сенатор Джим Риш выразил уверенность, что финансирование Украины будет сохранено и «нет никаких сомнений» в его поддержке со стороны республиканцев.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства страны на 45 дней.

Ранее Байден заявил о катастрофических последствиях возможного шатдауна в США.