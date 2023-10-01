Партия «Направление — социальная демократия» во главе с экс-премьер-министром Робертом Фицо победила на парламентских выборах в Словакии — после подсчета голосов стало известно, что партия заручилась поддержкой 23,42% избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Статистическое управление страны.

На втором месте оказалась либеральная «Прогрессивная Словакия» с 16,75% голосов, на третьем — «Голос — социальная демократия», эту партию поддержали 15,07% избирателей.

Президент Словакии Зузана Чапутова до выборов объявила, что поручит сформировать правительство лидеру партии, которая наберет большую часть голосов избирателей. Роберт Фицо в своей предвыборной программе опирался на обещание прекратить военную поддержку Украины, так как это приносит только дополнительные страдания в ходе конфликта и не приведет к положительному результату.

Несмотря на заявления западных СМИ, сам Фицо отрицает, что придерживается пророссийских взглядов — бывший премьер-министр неоднократно заявлял, что придерживается интересов Словакии.

Ранее партия экс-премьера Роберта Фицо лидировала на парламентских выборах в Словакии с начала подсчета голосов.

До этого в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.