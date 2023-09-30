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Пашинян заявил, что беженцы из Карабаха будут получать компенсацию расходов на проживание

Пашинян: беженцы из Карабаха будут получать компенсацию расходов на проживание

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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что беженцы из Карабаха каждый месяц будут получать компенсацию расходов на проживание.

По его словам, для покрытия расходов на проживание каждой семьи будет выделяться 40 000 драмов ($100) на человека в месяц плюс еще 10 000 драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы. Программа стартует с 1 октября и будет действовать не менее шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали 100 437 вынужденных переселенцев. Такие данные приводит пресс-служба армянского кабинета министров, ссылаясь на губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна, главу Армавирской области Эдварда Ованнисяна и пресс-секретаря армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

По информации Багдасарян, после полуночи въезд мигрирующего потока из Карабаха существенно уменьшился.

Согласно данным армянского правительства, в Степанакерт направлено 13 карет скорой помощи для перевозки граждан с проблемами опорно-двигательного аппарата и лежачих больных.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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