Нарушений режима прекращения огня в Карабахе за сутки не зафиксировано, сообщили журналистам в Минобороны России.

«Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Также в бюллетене сообщается, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха продолжили сдавать вооружение.

Ранее власти Армении представили временное жилье почти 35 тысячам переселенцам из Нагорного Карабаха. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян.

Багдасарян добавила, что регистрацию прошли 82 827 человек, в Армению из Карабаха въехало 21062 транспортных средства.

30 сентября пресс-секретарь премьер-министра Армении говорила, что с начала азербайджанской антитеррористической операции из Нагорного Карабаха в Армению перебрались 100 417 беженцев.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.