В Греции заявили, что Москва не опасна для Афин

Преподаватель геополитики в Военной академии «Эвелпидон» Константинос Гривас заявил РИА Новости, что увеличение участия Греции в миссиях Европейского союза и НАТО говорит о риске изменения греческой оборонной стратегии, где вместо Турции главной угрозой будет представляться Россия, хотя Российская Федерация на самом деле не представляет военной или геополитической угрозы.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты «Эстия» об увеличении на 20% участия греческих военных в миротворческих миссиях Евросоюза и НАТО в конфликтных зонах. Газета сообщала, что в высших чинах армии создается мнение в пользу реорганизации ВС на профессиональной основе с отменой обязательной службы по призыву. Профессиональные армии предназначаются только для развертывания за рубежом и кампаний по всему миру, а когда речь идет об охране национальных границ, призывная армия становится наиболее подходящей, писало издание.

«Существует более широкий риск того, что греческая оборонная стратегия будет каким-то образом изменена и из нее исчезнет Турция, и она будет полностью натоизирована», — отметил Гривас.

По его мнению, давление постепенно усиливается. Кроме того, усиливается представление о том, что большая проблема — это РФ, которая, как указал Гривас, не является проблемой для Афин.

«Кто бы какое бы мнение о России ни имел, она не представляет собой военной или более широкой геополитической угрозы для Греции. А это означает, что восприятие угрозы со стороны Турции снижается», — пояснил аналитик.

В июне сообщалось, что Греция и Венгрия заблокировали проект нового пакета санкций против России.

Ранее Греция более чем в два раза увеличила импорт товаров из России на фоне санкций Евросоюза.