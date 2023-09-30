Победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии может положить конец поставкам оружия страны Украине. Об этом пишет Daily Express.

Бывший глава кабинета министров Словакии Роберт Фицо, который намерен принять участие в парламентских выборах, заявлял, что не позволит Украине вступить в НАТО.

Как отмечает Daily Express, победа Smer на парламентских выборах сыграет на руку России. По словам журналистов, на Западе опасаются, что Россия может получить нового союзника в самом сердце Европы в лице Словакии.

Досрочные парламентские выборы в Словакии начнутся 30 сентября. В них примут участие 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партии должны набрать не менее 5% голосов, коалиции — не менее 7%.

На этой неделе Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать миру.

Ранее экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ.