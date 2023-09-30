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Прокуратура США предъявила обвинения укравшему налоговую отчетность Трампа

CNN: в США предъявили обвинения подрядчику СВД, укравшему декларации Трампа

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Andrew Harnik/AP

Федеральная прокуратура в США предъявила обвинения подрядчику Службы внутренних доходов (СВД), который якобы украл налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что работавший в СВД с 2018 по 2020 годы Чарльз Литтлджон похитил «налоговые декларации <…>, связанные с государственным служащим А». Затем он раскрыл налоговую информацию.

»<…> новостные организации публиковали множество статей, в которых использовали налоговые сведения <…> ответчика», — следует из документа.

Ранее Трамп ответил конкуренту, назвавшему его Дональдом Даком. Кандидат на пост президента США и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи пригрозил, что будет называть этим мультяшным персонажем Трампа, если экс-президент еще раз пропустит дебаты. По словам бывшего главы Белого дома, ему гораздо важнее заниматься спасением рабочих автомобильной промышленности, чем появляться на дебатах партии.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.

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