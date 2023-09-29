В Азербайджане задержан экс-замглавы армии Карабаха

Служба госбезопасности Азербайджана задержала бывшего заместителя командующего армией Республики Нагорный Карабах Давида Манукяна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основанием для ареста названы «террористические преступления», а также «незаконное хранение огнестрельного и боекомплекта к нему», «приобретение, хранение и транспортировка частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудования», «создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законом» и «незаконное пересечение границы Азербайджанской Республики».

Отмечается, что мужчина был задержан 27 сентября, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

До этого власти Азербайджана арестовали советника президента Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня, в соответствии с которой военные Нагорного Карабаха могли покинуть территорию непризнанной республики.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.