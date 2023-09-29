Стало известно о переговорах главы Карабаха с Баку о выводе руководства Арцаха

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян ведет переговоры с Баку о безопасном выводе руководства Арцаха в Армению. Об этом сообщает 24 News.

Как передает портал, трем бывшим президентам Арцаха Бако Саакяну, Аркадию Гукасяну и Араику Арутюняну, бывшему министру иностранных дел и советнику президента Арцаха Давиду Бабаяну грозит арест. Отмечается также, что, по данным источников Reuters, в Азербайджане имеется список из около двухсот армян, которых правительство страны хочет задержать по различным статьям.

28 сентября агентство ТАСС, ссылаясь на администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщало, что власти страны начали регистрировать проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса.

До этого Азербайджан призвал этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, остаться в регионе и стать частью азербайджанского общества.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.